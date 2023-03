Il vit «un rêve» en plein calvaire de l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’OM traverse une période compliquée, François-Régis Mughe tire son épingle du jeu. Le jeune attaquant aurait en effet pu être le héros marseillais en égalisant dans les dernières secondes contre Annecy. Et malgré l’élimination de l’OM, François-Régis Mughe confirme avoir vécu un rêve en marquant devant un stade Vélodrome plein.

Après sa défaite contre le PSG, qui l'éloigne du titre de Champion de France, l'OM nourrissait de grandes ambitions en Coupe de France avec la réception d'Annecy en quart de finale. Mais là encore, les Marseillais ont perdu gros en s'inclinant aux tirs-au-but.

Mughe aurait pu être le héros de l’OM

Et pourtant, un homme aurait pu être le héros de cette soirée à savoir le jeune François-Régis Mughe qui avait égalisé dans les dernières secondes du match pour son premier match avec l'OM. Néanmoins, malgré l'élimination, il reconnaît avoir vécu un rêve mercredi soir.

«Cela reste un rêve»