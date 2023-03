Le clash continue, une ancienne star de l’OM monte au créneau

La rédaction

Lors du quart de finale de la Coupe de France, l'Olympique de Marseille a été éliminé par le FC Annecy (L2) lors de la séance des tirs au but. Un match qui a été marqué par le penalty manqué d'Alexis Sanchez, le buteur chilien de l'OM, pour égaliser à 2-2. Finalement, c'est le jeune François-Régis Mughe qui a permis à l'OM de disputer les tirs au but. Mais le penalty a grandement fait parler, surtout Marion Bartoli, qui reçoit les foudres de nombreuses personnalités du foot. Après Étienne Didot, voici Djibril Cissé.

C'est une phrase qui a grandement fait parler sur les réseaux sociaux ce vendredi. Marion Bartoli, invitée lors du Moscato Show diffusé sur RMC , a évoqué la défaite de l'Olympique de Marseille face à Annecy. Et elle n'a pas mâché ses mots à propos d'Alexis Sanchez. L'ancienne vainqueure de Wimbledon en 2013, Marion Bartoli a fustigé l'attitude des joueurs de l'OM, en particulier le Chilien : « C'est une faute professionnelle. C'est honteux pour nous les supporters. Ils se sont foutus de notre gueule ! Sanchez il gagne 300 000 balles par mois il est même pas capable de tirer un penalty contre un gardien de L2 ! »

« Vous n'avez jamais perdu contre moins bien classée que vous ? »

Djibril Cissé, ancien joueur de l'OM a alors répondu à Marion Bartoli sur Twitter : « Marion Bartoli, c'est incroyable de parler comme ça. Vous n avez jamais perdu contre une moins bien classée que vous ? » Cette dernière lui a alors répondu, avec une pointe d'ironie : « Les spécialistes foot de la chaîne de l’Equipe sont de sortie. Si je devais tweeter toutes les bêtises que vous avez dites sur le plateau depuis tant d’années. Djibril je sais que tu es Auxerrois de cœur mais tu devrais quand même comprendre la déception des supporters de l’OM ! »

@bartoli_marion c est incroyable de parler comme ça Vous n avez jamais perdu contre une moins bien classée que vous? 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔 https://t.co/ya7vi0yPjY — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) March 3, 2023

« Mea culpa»