«Tout le monde n'est pas Neymar» : Il dévoile les coulisses de l'exploit contre l'OM

La rédaction

Tombeur de l’OM mercredi soir, Annecy s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Un exploit qui s’est décidé aux tirs au but (2-2, 7-6 tab), que certains appellent la loterie. L’entraîneur d’Annecy lui, n’est pas d’accord avec ce constat et l’a fait comprendre à ses joueurs.

Pensionnaire de Ligue 2, Annecy a réalisé mercredi deux exploits de taille : battre l’OM au Vélodrome et se qualifier pour les demi-finales de Coupe de France pour la première fois de son histoire. Les Haut-Savoyards ont décroché leur victoire aux tirs au but, comme contre Belfort et le Paris FC lors des tours précédents. Auteur d’un arrêt sur un penalty de Sanchez en fin de match, puis du tir au but de Nuno Tavares au cours de la séance, le gardien Thomas Callens a été l’un des héros de la soirée.

« Ça reste un exercice technique »

Si le capitaine de l’OM Valentin Rongier expliquait au sortir du match que son équipe avait perdu à la loterie, Laurent Guyot lui, refuse de minimiser les exploits de son équipe. Il a d'ailleurs révélé une étonnante consigne : ne pas imiter Neymar. « On fait des séances de penalties toutes les semaines. Les tireurs, quand ils ont une séance, ils ont à minima tiré des penalties la veille. Mais je vais vous faire une confidence. La séance de veille de match de penalties contre Marseille a été catastrophique pour les tireurs (rires). Les gardiens ont été exceptionnels. Oui, le côté émotionnel joue. Mais en revanche ça reste un exercice technique. Je leur interdis les courses à la Neymar. Ça, je n'en veux pas. Tout le monde n'est pas Neymar. Je leur demande certaines choses bien spécifiques sur la façon de les tirer » s’est confié l’entraîneur d’Annecy à L’Équipe .

Annecy attend Toulouse

Rendez-vous donc le 4 ou 5 avril (calendrier à définir) contre Toulouse pour une place en finale de la Coupe de France. Seule équipe de ligue 2 encore en lice, le FCA aura l'avantage de recevoir dans son Parc des Sports, après un parcours disputé essentiellement à l'extérieur.