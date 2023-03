Il tente de racheter l'OM, la justice prend une grande décision

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs mois que la vente de l'OM fait énormément parler. Un feuilleton riche en rebondissements qui avait notamment débuté avec l'intérêt de Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal pour reprendre le club de Frank McCourt. Si cela n'avait abouti à rien, ce dossier s'était toutefois poursuivi devant la justice française. Attaqué par l'OM et Boudjellal, Ayachi connait aujourd'hui le verdict.

Homme d'affaires franco-tunisien, Mohamed Ayachi Ajroudi rêvait de racheter l'OM à Frank McCourt et voyait les choses en grand pour le club phocéen, allant même jusqu'à évoquer Zinedine Zidane ou encore Cristiano Ronaldo. Et pour arriver à ses fins, il s'était même associer à Mourad Boudjellal. Le duo a alors tenté sa chance, mais cela a échoué. Un coup dur pour Ajroudi, d'autant plus qu'il a par la suite été trainé devant la justice française par l'OM, mais aussi par Boudjellal.

Attendu en équipe de France, un joueur de l'OM prend cher https://t.co/GAvHkZl24T pic.twitter.com/mpcabXGWlx — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

L'OM, Boudjellal et Ajroudi devant la justice

Comme le rappelle La Provence , s'estimant déstabiliser par les manoeuvres de l'époque de Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal, l'OM réclamait 500 000€ aux deux hommes pour avoir évoqué des discussions « sans tenir compter des dénégations des dirigeants du club ». De son côté, l'ancien patron du RCT avait lui réclamé 300 000€ de préjudice moral et matériel au Franco-tunisien après s'être retourné contre ce dernier.

Le verdict tombe