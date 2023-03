Mercato : Pour le transfert de 2023, le PSG est déjà fixé

Thomas Bourseau

Par le biais de son président, le PSG a fait part de sa volonté de recruter Jude Bellingham. Néanmoins, le vent a tourné dans ce dossier au point où l’Anglais devrait échapper au Paris Saint-Germain.

Jude Bellingham est sans contestation possible l’une des plus grandes attractions sur le marché des transferts. Du haut de ses 19 ans, l’international anglais est déjà une référence avec The Three Lions et le Borussia Dortmund où son contrat expirera en juin 2025. Ses performances à la Coupe du monde ont donné des idées au PSG.

Le PSG a officialisé son intérêt pour Bellingham, mais est déjà largué

Et ce n’est pas la déclaration du président Nasser Al-Khelaïfi pour Sky Sports en décembre dernier qui laissera entendre le contraire. « Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et (nous avons) du respect, donc si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club ». Cependant, la concurrence est au rendez-vous et notamment du côté du Real Madrid, de Liverpool et de Manchester City qui mèneraient la danse loin devant le PSG selon Fabrizio Romano.

C'est acté, transfert à 6,5M€ pour le PSG https://t.co/dChopoqsGd pic.twitter.com/PTjekHzXZ4 — le10sport (@le10sport) March 2, 2023

«Liverpool, le Real Madrid et Manchester City sont en tête»