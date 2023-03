Fracassé à l'OM, il répond à ses détracteurs

Thibault Morlain

Depuis son arrivée à l'OM, Leonardo Balerdi n'a jamais réellement fait l'unanimité. Souvent critiqué, l'Argentin se retrouve actuellement de nouveau accablé. En effet, le niveau du défenseur central phocéen est vivement pointé du doigt. Dans cette situation, Balerdi a pris la parole pour répondre à ses détracteurs.

Ce dimanche, face à Rennes, Igor Tudor avait décidé de titulariser Leonardo Balerdi. Un choix fort de la part de l'entraîneur de l'OM. En effet, l'Argentin est loin d'être la meilleure période actuellement. Alors que son niveau laisse à désirer, les critiques sont nombreuses virulentes à l'encontre de Balerdi.

Argent, contrat… Il lâche une grande annonce sur son avenir à l’OM https://t.co/nziG5iRnAw pic.twitter.com/oKDvKW9dex — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

« Il faut garder la tête haute »

D'ailleurs, suite à la victoire de l'OM à Rennes (0-1), Leonardo Balerdi a pris la parole à propos de ces critiques. Rapporté par La Provence , le joueur olympien a confié : « Personnellement, je ne regarde pas les critiques, je me concentre sur moi-même. Il faut garder la tête haute et continuer de positiver dans ces moments pour espérer inverser la tendance ».

« On ne se concentre que sur nous »