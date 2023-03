Choix insolite à l'OM, il s'explique

Thibault Morlain

Après le fiasco face à Annecy en Coupe de France, l'OM a relevé la tête face à Rennes ce dimanche en Ligue 1. Le club phocéen s'est imposé (0-1) et Igor Tudor n'a pas manqué de réserver des surprises dans sa composition de départ. En effet, Nuno Tavares et Jonathan Clauss ont changé de côté, un choix sur lequel s'est expliqué l'entraîneur de l'OM.

L'OM restait sur deux défaites consécutives. Pour les Phocéens, il fallait l'emporter face à Rennes. Et dans ce choc de la Ligue 1, ça a bien tourné en faveur des hommes d'Igor Tudor qui se sont imposés grâce à un but de Sead Kolasinac (0-1). Le principal est donc atteint pour Igor Tudor qui avait fait certains choix étonnants dans le 11 de l'OM.

Clauss à gauche, Tavares à droite

La composition de départ de l'OM était très attendue et un choix d'Igor Tudor n'a pas manqué d'interpeller : celui d'inverser les postes de Jonathan Clauss et Nuno Tavares. Alors que le Français et le Portugais sont respectivement habitués à jouer à droite et à gauche, Clauss s'est retrouvé dans le couloir droit tandis que Tavares a occupé le flanc gauche.

« C'est lié à notre pressing et à notre organisation défensive »