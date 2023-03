Tout juste arrivé à l'OM, il est déjà tombé amoureux à Marseille

La rédaction

Devenu très rapidement important dans le système mis en place par Igor Tudor, Ruslan Malinovskyi semble apprécier ses premiers mois à Marseille. L’Ukrainien, déçu comme tous ses partenaires après l’élimination face à Annecy en Coupe de France, sait qu’il faudra se faire pardonner ce dimanche face à Strasbourg au Vélodrome. Un stade que l’ancien joueur de l’Atalanta porte déjà dans son cœur.

Ce dimanche, l’OM peut faire coup double face à Strasbourg. Les hommes d’Igor Tudor peuvent, en cas de victoire, conforter leur deuxième place au classement, alors que le championnat est désormais l’unique compétition du club. Mais les Marseillais peuvent également se racheter devant leur public, alors que l’élimination le 1er mars dernier face à Annecy a attristé le public du Vélodrome. Interrogé, Ruslan Malinovskyi a clamé son amour pour le stade de l'OM.

« Jouer au Vélodrome, c’est toujours spécial », Ruslan Malinovskyi conquis par le public de l’OM

« La première chose, c'est que jouer au Vélodrome, c'est toujours spécial avec ces supporters » , déclare l’Ukrainien arrivé cet hiver à l’OM, avant d'ajouter : « C'est un spectacle. Tout le monde attend une réaction forte donc on veut la victoire à tout prix. Il faut avoir le cœur chaud et la tête froide, avoir une grande concentration » .

« L’objectif c’est de gagner tous les matchs », estime Malinovskyi