Fiasco à l’OM, un joueur se fait fracasser

Arnaud De Kanel

Déjà pointé du doigt après la défaite contre le PSG, Leonardo Balerdi en prend de toute part depuis le fiasco contre Annecy. Pour beaucoup, le défenseur central argentin n'a pas le niveau de l'OM et ses récentes performances ne donnent pas tort à ses détracteurs. A Marseille, Balerdi se fait littéralement fracasser ces derniers jours.

L'élimination en Coupe de France face à Annecy n'a toujours pas été digérée dans la cité phocéenne. Coupable sur les deux buts, Leonardo Balerdi a manqué le dernier tir au but de l'OM, éliminant ainsi le club phocéen de la compétition. Les Marseillais sont à bouts, à l'image de la presse locale qui le dézingue de toutes parts.

Le «surcoté Leonardo Balerdi»

Fervent détracteur de Leonardo Balerdi, le journaliste de La Provence Alexandre Jacquin a massacré le défenseur au lendemain de la défaite contre Annecy. Surnommé « El Fiasco » après le match contre le PSG, il est désormais appelé « Leonardo Balourdi » par le journaliste. « Les Olympiens l'ont bien cherché, ceci dit... Et merci une nouvelle fois au surcoté Leonardo Balerdi qui, après avoir été impliqué sur les deux buts savoyards (il est catastrophique sur le premier), s'est débrouillé pour ne pas trouver le cadre durant la séance des tirs au but. Dénouement presque logique d'une lamentable soirée durant laquelle il a regardé, l'air hagard, ses adversaires dérouler leur jeu. Face à lui, ce n'était pourtant pas Lionel Messi, comme dimanche, mais le dénommé Moïse Sahi. Les dieux du foot n'ont eu aucune pitié pour l'Argentin, cataclysmique. Hier, l'OM s'est fait hara-kiri (ça rime d'ailleurs avec Balerdi). Une faute professionnelle », pouvait-on lire dans le quotidien régional jeudi dernier. Leonardo Balerdi avait écopé de la note de 1 dans La Provence .

La réponse de Balerdi