Ça chauffe pour cette star de l’OM, il prend position

Arrivé l'été dernier à l'OM, Alexis Sanchez va devoir s'assoir avec ses dirigeants pour discuter de son avenir. Alors qu'il a la possibilité de rester à Marseille jusqu'en 2024, l'international chilien voudrait obtenir quelques garanties sportives. A 34 ans, l'ancien du Barça a toujours soif de victoires et l'OM va devoir être à la hauteur de ses exigences.

A 34 ans, Alexis Sanchez se montre toujours aussi exigeant. Après la défaite de son équipe face à Annecy le 1er mars dernier (2-2, 6-7 t.a.b), le joueur de l'OM était apparu très marqué, notamment devant les journalistes. En conférence de presse, Alexis Sanchez avait parlé de « pire défaite de sa carrière », avant d'envoyer un coup de pression à ses dirigeants. « J’ai très envie de rester mais je veux gagner, je ne suis pas ici pour finir quatrième ou troisième, ou même deuxième pour aller en Ligue des champions » a-t-il confié, alors qu'il a la possibilité de prolonger son contrat avec l'OM d'un an, soit jusqu'en 2024.





« Il tire cette équipe vers le haut »

Interrogé par Football Club Marseille , Jean-Charles de Bono estime que l'OM doit conserver Alexis Sanchez. « Ce qu’il nous démontre ici est quand même assez remarquable. Tout le monde reste surpris. On s’attendait à un Sanchez qui arrive tout doucement sur la pointe des pieds. Mais il a démarré en boulet de canon. Ce qu’il a pu faire est incroyable. C’est lui qui tire cette équipe-là vers le haut. Les défaites face au PSG et face à Annecy lui restent en travers de la gorge. Donc moi je le garderai pour la continuité, pour son talent et surtout pour ce qu’il donne à l’OM. Donc oui je suis pour une prolongation » a-t-il déclaré.

« Il ne faut pas le prolonger trop longtemps »