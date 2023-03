Un transfert déjà impossible à l’OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté sans option d'achat l'été dernier par Arsenal, Nuno Tavares alterne le bon et le moins bon depuis le début de saison. Par conséquent, son transfert définitif à l'OM cet été s'annonce compliqué, d'autant plus que sa valeur pourrait être comprise entre 10 et 15M€. Pas sûr que les Marseillais soient prêts à investir une telle somme dans ce dossier.

L'été dernier, l'OM avait encore une fois été très actif sur le mercato. Néanmoins, une priorité avait rapidement émergé puisque pour le 3-4-2-1 d'Igor Tudor, il fallait absolument un joueur capable d'évoluer dans le couloir gauche. A droite, le club phocéen avait misé sur Jonathan Clauss, transféré en provenance du RC Lens, mais pour le poste de piston gauche, aucun joueur n'était présent dans l'effectif olympien. Dans cette optique, Pablo Longoria a réactivé ses réseaux du côté d'Arsenal afin d'obtenir le prêt sans option d'achat de Nuno Tavares.

15M€ pour Nuno Tavares ?

Et alors qu'il est en difficulté en 2023 après une première partie de saison plutôt réussie, l'OM doit-il tenter de recruter définitivement Nuno Tavares ? Cette question a fait l'objet d'un débat à l'occasion du Talk Show du Phocéen . Et pour Bastien Cordoléani la réponse fuse : « Si tu veux viser quelque chose de très haut niveau pour ton club, tu ne peux pas faire de Tavares un titulaire . » Moins catégorique, Romain Canuti est toutefois opposé à un transfert définitif : « Si on te le prête une saison de plus, pourquoi pas, mais je ne fais pas un investissement sur lui car je ne peux pas capitaliser dessus ». D'autant plus que le prix du joueur portugais est à prendre en considération. Entre « 10 et 15 millions d'euros » d'après Romain Haering et Maxence Volpe.

Arsenal prêt à la conserver