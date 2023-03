«Une catastrophe», un joueur de l’OM prend cher

Arnaud De Kanel

En deçà depuis son match catastrophique face au PSG, Nuno Tavares fait de plus en plus débat à l'OM. Le latéral gauche devient l'une des cibles des supporters marseillais avec Leonardo Balerdi. Les journalistes locaux ne l'épargnent pas non plus. C'est le cas de Nicolas Filhol, décidément très remonté après Tavares ces derniers jours.

Inconstant depuis le début de la saison, Nuno Tavares est vivement critiqué, encore plus après la victoire de l'OM à Rennes ce dimanche soir. Capable du meilleur comme du pire, il traverse une mauvaise passe. Souvent, ses buts ont caché ses mauvaises prestations. Les supporters commencent à être à bout, le journaliste Nicolas Filhol également. Déjà très critique à son sujet après le fiasco contre Annecy, il en a rajouté une couche pour Football Club de Marseille .

«Il a décidé de tout faire à l’envers»

« On a tous vu le même match. Tavares c’était une catastrophe ce soir. A un moment donné il a un super centre, il peut faire une belle reprise volée du pied droit. Non seulement il ne l’a pas fait, mais il a décidé de tout faire à l’envers. Si en plus offensivement il ne fait pas les bons choix, il lui reste quoi ? C’est un mec qui est bon techniquement, qui va vite, qui est hyper costaud physiquement. Mais il n’utilise pas ses qualités. Ce soir le repli défensif c’était ridicule. Le mec trottine. A un moment Guendouzi lui gueule dessus en lui demandant de revenir défendre. Tavares on dirait que ça ne le concerne pas de défendre. C’est hallucinant dès que ça met un peu de vitesse il ne bouge pas. Et à cause de ça Mbemba reste derrière », a tout d'abord lâché Nicolas Filhol au sujet du latéral de l'OM, avant d'ajouter.

«Il a été nul»