Pisté par l'OM, il déclare déjà sa flamme

Folarin Balogun affole les compteurs cette saison. Prêté au Stade de Reims par Arsenal, il a déjà marqué 16 buts en 26 matchs, et talonne de près les meilleurs buteurs de Ligue 1 quesont Jonathan David et Kylian Mbappé, avec 19 buts chacun. Son éclosion à Reims est forcément remarquée par l'Europe. L'Olympique de Marseille se serait déjà penché sur le dossier et ça tombe bien, car Balogun est tombé amoureux du Vélodrome.

Folarin Balogun n'a que 21 ans mais est déjà considéré comme un futur grand joueur. L'attaquant rémois avait disputé son premier match en France à Marseille (4-1 pour l'OM). Et pour le site Ligue1.fr , il est revenu sur ce premier match et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce baptême du feu l'a marqué. De plus, selon des rumeurs venant du DailyMail , l'OM serait intéressé par le profil de l'attaquant anglais, qui appartient toujours à Arsenal.

« C'était quelque chose le Vélodrome... »

Le dauphin de Kylian Mbappé au classement des buteurs, Folarin Balogun, a évoqué son premier match en France, au Vélodrome : « Ce qui m'a le plus surpris ? L'ambiance à Marseille ! C'était mon premier match ici et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. C'était quelque chose le Vélodrome : il y avait plus de 60 000 spectateurs, un peu hostiles pour certains... Ça m'a surpris car je ne savais pas que Marseille était une si grosse ville de football. Ça m'a tout de suite mis dans le bain ! »

« Je trouve qu'il y a beaucoup de passion autour du football ici »