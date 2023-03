Snobé par Deschamps au Qatar, il fait de grosses révélations

Hugo Chirossel

Si Jordan Veretout et Matteo Guendouzi ont fait le voyage au Qatar avec l’équipe de France lors de la dernière Coupe du monde, Valentin Rongier aurait également pu prétendre à une place dans la liste de Didier Deschamps. Le milieu de terrain de l’OM a d’ailleurs confié qu’il avait été présélectionné pour le Mondial 2022, mais il ne faisait pas trop d’illusion.

Pour la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps avait décidé de convoquer deux joueurs de l’OM, Jordan Veretout et Matteo Guendouzi. Pas de Jonathan Clauss donc, qui avait pourtant été appelé lors des derniers rassemblements avant le départ de l’équipe de France pour le Qatar, ni de Valentin Rongier, pourtant indispensable dans le système d’Igor Tudor à l’OM. Mais le milieu de terrain âgé de 28 ans avait tout de même été présélectionné.

Benzema veut terminer Deschamps, il reçoit une invitation spéciale https://t.co/MXWD86u5q3 pic.twitter.com/OTcBuXbaqs — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

« J’étais présélectionné pour la dernière Coupe du monde »

« J’étais présélectionné pour la dernière Coupe du monde. Mais la liste était très élargie. J’étais content d’être dans la liste élargie. (…) L’annonce de la liste ? Je n’étais même pas devant ma télé ce soir-là. Je fêtais les 10 ans avec mon amoureuse. On était au restaurant, je savais que la liste allait sortir donc je suis curieux », a confié Valentin Rongier, dans un entretien accordé au média Carré .

« Je savais que je n’allais pas être appelé »