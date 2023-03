Clash Benzema-Deschamps : Un proche prend une grande décision

Amadou Diawara

Rappelé par Didier Deschamps après plus de cinq ans de disette en équipe de France, Karim Benzema est de nouveau au clash avec son sélectionneur. Après l'imbroglio autour de sa blessure au Qatar, le buteur du Real Madrid a décidé de prendre sa retraite internationale, avant de dénoncer des propos jugés mensongers proférés par Didier Deschamps. Interrogé ce mardi après-midi, Carlo Ancelotti a refusé de prendre position entre les deux hommes.

Alors que l'affaire de la sex tape a fait couler beaucoup d'encre et provoqué un véritable séïsme en France, Didier Deschamps a décidé de se passer des services de Karim Benzema pendant plus de cinq ans. Après avoir rappelé le buteur du Real Madrid pour le dernier Euro, le sélectionneur des Bleus l'a renvoyé chez lui peu avant la Coupe du Monde au Qatar, et ce, parce qu'il s'est blessé à l'entrainement.

Mercato : Il a dit oui au PSG, une offre surprenante arrive https://t.co/tHbZa61K98 pic.twitter.com/j2RTUGGTxZ — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

Ancelotti ne veut pas trancher entre Benzema et Deschamps

Interrogé sur le départ de Karim Benzema, qui vient de prendre sa retraite internationale, Didier Deschamps a affirmé que son ex-numéro 19 n'était pas apte à rejouer la Coupe du Monde dans de bonnes dispositions. Une sortie qui a provoqué la réaction du vétéran de 35 ans, n'ayant pas hésité à réfuter la thèse défendue par le sélectionneur des Bleus .

«On ne s'immisce pas dans un couple»