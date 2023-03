Deschamps va déjà faire une grosse victime

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'équipe de France va faire son grand retour trois mois après la finale de la Coupe du monde perdue contre l'Argentine aux tirs-au-but. Jeudi, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour affronter les Pays-Bas et l'Irlande. Et une fois n'est pas coutume, les premiers noms à sortir seront très attendus puisque le trio dans les buts va être totalement chamboulé

Trois mois après la terrible désillusion en finale de la Coupe du monde face à l'Argentine, l'équipe de France fait enfin son grand retour. En effet, c'est jeudi que Didier Deschamps dévoilera sa première liste post-Mondial avec deux matches déjà cruciaux contre les Pays-Bas et l'Irlande dans le cadres des éliminatoire à l'Euro 2024. Et pour ce rassemblement, le sélectionneur des Bleus va devoir totalement changer sa hiérarchie dans les buts après les retraites internationales d'Hugo Lloris et Steve Mandanda.

Maignan va succéder à Lloris

Et pour le poste de numéro 1, le choix semble être acté depuis longtemps. En effet, comme le rappelle L'EQUIPE , Mike Maignan, qui compte déjà 5 sélections en équipe de France, prendra la succession d'Hugo Lloris et sera le nouveau portier titulaire des Bleus. Longtemps blessé, le portier de l'AC Milan vient de faire son retour à la compétition, au meilleur moment. Et il semble déjà en grande forme puisqu'il fait partie des principaux artisans de la qualifications en quart de finale de la Ligue des champions.

Une bataille entre Lafont, Samba et Areola ?