C'est confirmé, Deschamps prépare une grosse surprise

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très attendu, Didier Deschamps dévoilera jeudi sa liste de joueurs retenus pour les deux matches contre les Pays-Bas et l'Irlande, comptant pour les éliminatoires à l'Euro 2024. Le sélectionneur de l'équipe de France va notamment annoncer ses trois gardiens. Des noms très attendus avec les retraites d'Hugo Lloris et Steve Mandanda.

Trois mois, quasiment jour pour jour, après la Coupe du monde, Didier Deschamps va dévoiler sa première liste de l'année. Et c'est forcément très attendu puisque plusieurs joueurs majeurs ont pris leur retraite internationale, notamment au poste de gardien de but. En effet, Hugo Lloris et Steve Mandanda se sont retirés, c'est donc un énorme chantier qu'à du résoudre Didier Deschamps.

Équipe de France : Énorme coup dur pour Deschamps https://t.co/1TP0OEbC2N pic.twitter.com/9rsQHa7EOp — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

Un trio totalement chamboulé dans les buts ?

L'EQUIPE fait ainsi le point sur le trio que le sélectionneur devrait annoncer jeudi. Et une chose semble actée, Mike Maignan sera le nouveau portier titulaire de l'équipe de France. Le portier de l'AC Milan, qui compte déjà 5 sélections, a tout pour occuper ce poste pour plusieurs saisons. Derrière lui, c'est plus flou puisque Brice Samba, Alban Lafont et Alphonse Areola prétendent tous à une place dans le groupe. Reste à savoir qui sera la doublure de Mike Maignan et lequel occupera le rôle de troisième gardien.

Meslier et Chevalier, les surprises pour l'avenir ?

Mais Didier Deschamps prépare également l'avenir de l'équipe de France. Et à ce poste là, les Bleus n'ont pas trop de souci à se faire. Mike Maignan (27 ans) et Alban Lafont (24 ans) sont encore jeunes, mais deux espoirs frappent à la porte des Bleus à savoir Illan Meslier (23 ans) et Lucas Chevalier (21 ans). Le premier possède déjà une solide expérience puisqu'il vient de disputer son 100e match de Premier League, mais il inquiète également parfois par ses erreurs de concentration alors qu'il garde les buts de la 17e plus mauvaise défense du championnat d'Angleterre. De son côté, Chevalier est moins expérimenté puisqu'il a découvert la Ligue 1 il y a seulement six mois. Mais depuis ses débuts avec le LOSC, il ne cesse de monter en puissance et d'impressionner. Reste désormais à savoir si Didier Deschamps convoquera l'un des deux. Mais si ce n'est pas cette fois-là, nul doute que Meslier et Chevalier auront encore leur chance à l'avenir.