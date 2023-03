Injustice à l’OM, le nouveau coup de gueule du club

Thibault Morlain

Du côté de l’OM, les décisions arbitrales ne passent pas vraiment depuis le début de la saison. En effet, à plusieurs reprises, le club phocéen s’est plaint de ce sujet et cela a encore été le cas dernièrement. Ayant reçu un carton rouge contre Strasbourg, Leonardo Balerdi a écopé de deux matchs de suspension. Une décision clairement pas appréciée par l’OM.

Malgré une deuxième place en Ligue 1, l’OM multiplie les plaintes en championnat. Et le club phocéen a une cible précise dans le viseur : l’arbitrage. En effet, depuis le début de la saison, plusieurs décisions arbitrales ont fait polémique à Marseille, suscitant ainsi notamment les coups de gueule d’Igor Tudor. Mais voilà que la direction de l’OM y va également de ses sorties.

L’OM monte au créneau pour Balerdi…

Via un communiqué, l’OM a notamment regretté la sanction infligée à Leonardo Balerdi. L’Argentin a été suspendu pour 2 matchs et suite à cela, le club phocéen a notamment expliqué : « L’Olympique de Marseille prend acte de la décision de la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel concernant la suspension de son défenseur Léonardo Balerdi (2 matchs fermes). En attente d’éléments complémentaires, le club se réserve le droit de faire appel. L’Olympique de Marseille entend que la Commission de Discipline de la LFP agisse en application d’un règlement disciplinaire et d’un barème fixant le principe de sanctions automatiques mais regrette la sévérité de cette suspension survenue à la suite d’un comportement du joueur dont le caractère fautif reste discutable. L’Olympique de Marseille estime que ce principe de sanctions automatiques est peu approprié pour des situations comme celles-ci et devrait être reconsidéré. Le club a pris attache avec les instances pour partager sa position et travailler ensemble en faveur d’une amélioration de ce système en vigueur ».

