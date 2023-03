Renversant, le geste fou de la nouvelle star de l'OM

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Alexis Sanchez a quitté l'Inter pour rejoindre l'OM librement et gratuitement. Comme un poisson dans l'eau à Marseille, la star chilienne a régalé ce vendredi matin à l'entrainement. En effet, Alexis Sanchez a réalisé un incroyable geste lors d'une opposition, mettant dans le vent le gardien Simon Ngapandouetnbu.

A la peine à l'Inter, Alexis Sanchez a trouvé un accord avec la direction des Nerazzurri pour résilier son contrat à l'amiable. Dans la foulée, la star chilienne s'est envolé en direction de Marseille pour s'engager en faveur de l'OM l'été dernier.

🥶🥶🥶 @Alexis_Sanchez 🥶🥶🥶pic.twitter.com/VCozF5jTJy — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) March 17, 2023

Alexis Sanchez flambe à l'OM

Alors qu'il s'est très vite acclimaté à l'OM, Alexis Sanchez fait aujourd'hui le plus grand bonheur d'Igor Tudor, de ses coéquipiers et des supporters marseillais. Et s'il se donne à 100% en compétition, il le fait également aux entrainements, comme en témoigne sa performance de ce vendredi matin.

Alexis Sanchez a martyrisé Simon Ngapandouetnbu

Lors de la séance de ce vendredi matin, Alexis Sanchez était dans une forme optimale. D'ailleurs, l'attaquant de 34 ans l'a démontré durant une opposition. En effet, Alexis Sanchez a inscrit un but somptueux après avoir réalisé une feinte de frappe qui a fait valser le gardien Simon Ngapandouetnbu. Reste à savoir si le numéro 70 de l'OM serait aussi impitoyable face à Reims ce dimanche soir.