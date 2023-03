En plein calvaire, l'OM lui envoie un énorme message

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence ce vendredi, Igor Tudor a notamment été invité à commenter la situation de Vitinha qui joue peu malgré son recrutement pour 32M€. Mais l'entraîneur de l'OM se montre très rassurant et assure que l'attaquant portugais aura sa chance la saison prochaine.

Arrivé cet hiver pour 32M€, bonus compris, Vitinha traverse une période compliquée. Et pour cause, l'attaquant portugais n'a disputé que 88 minutes au total depuis son arrivée à l'OM. Un total famélique et en décalage avec l'investissement consenti. Mais Igor Tudor assure qu'il compte sur Vitinha.

«C'est un joueur dont je suis content»

« C'est un joueur dont je suis content, il fait un bon travail. Il faut qu'il s'adapte au championnat, c'est un championnat physique, ce n'est pas facile. Mais on pourra compter sur lui d'ici la fin du championnat sachant qu'il reste encore beaucoup de journées », confie l'entraîneur de l'OM en conférence de presse avant de se projeter sur la fin de saison.

«On fait toujours le même travail depuis le début»