«Une faute professionnelle», l’OM se lâche complètement après le fiasco

Hugo Chirossel

Si l’OM est actuellement deuxième de Ligue 1 et bien parti pour se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions, la saison des Olympiens restent tout de même frustrante. Les hommes d’Igor Tudor ont fini derniers de leur poule en Ligue des champions et ont été éliminés par Annecy en quarts de finale de la Coupe de France. Un échec que Jordan Veretout qualifie de faute professionnelle.

Avant la trêve internationale, l’OM est allé chercher un succès important sur la pelouse du Stade de Reims. Les Rémois restaient sur une incroyable série de 19 matchs sans défaites, qui a pris fin lors de la réception des Olympiens, qui se sont imposés grâce à un doublé d’Alexis Sanchez. Un succès capital, l’OM étant toujours sous la menace du RC Lens au classement, qui compte seulement deux points de retard.

« On voulait passer ce tour de Ligue des champions »

Installés à la deuxième place du championnat de France, les hommes d’Igor Tudor sont bien partis pour se qualifier une deuxième fois consécutive pour en Ligue des champions. Ce qui serait déjà une bonne chose pour l’OM, même s’il risque tout de même d’y avoir une pointe de déception au moment de faire le bilan de la saison. Dans un groupe homogène, les Olympiens n’ont pas réussi à sortir de leur groupe en C1 et ont même terminé dernier. Mais la plus grosse désillusion de la saison risque d’être cette élimination face à Annecy en quarts de finale de la Coupe de France, après avoir sorti le Stade Rennais et le PSG.

« On n’a pas le droit de perdre contre une équipe de Ligue 2 »