Catastrophe pour un joueur de l’OM, le verdict tombe

Alors qu'il se faisait une joie de participer à sa première Coupe du monde sous le maillot du Maroc, Amine Harit a vu ses rêves s'envoler lors d'une rencontre face à l'AS Monaco. Victime d'une entorse des ligaments croisés du genou gauche, le joueur en a, sûrement, terminé avec sa saison, même si ce dernier fait tout son possible pour retrouver le chemin des terrains.

La saison d'Amine Harit a basculé le 13 novembre dernier. Lors d'une rencontre face à l'AS Monaco, le joueur s'écroulait sur la pelouse après un choc avec Axel Disasi. Hurlant de douleur, l'international marocain était sorti sur civière. La sentence ne faisait plus vraiment de doute. Victime d'une entorse des ligaments croisés du genou gauche, Harit avait été contraint de déclarer forfait pour le Mondial au Qatar. Dans un entretien accordé à Foot Mercato , un membre de l'OM est revenu sur cette soirée.

« Tous pensaient à Amine »

« Honnêtement, les joueurs n’étaient même pas contents de la victoire sur le Rocher ce soir-là. Tous pensaient à Amine et on l’a vu dans les interviews d’après-match. Ils ont tous dit quelque chose pour lui » a-t-il déclaré. En effet, de nombreux joueurs et membres de l'OM avaient tenus à apporter leur soutien à Harit, très apprécié au sein du vestiaire marseillais. Opéré en novembre dernier, il a reçu la visite de certains de ses coéquipiers comme Dimitri Payet ou encore d'Isaak Touré.

Harit a repris la course

Amine Harit a débuté sa rééducation. Il y a quelques jours, l'OM a publié une vidéo sur les réseaux sociaux. On peut apercevoir le joueur reprendre la course. Selon des sources proches du milieu offensif, Harit n'a pas perdu sa joie de vivre, malgré cette épreuve. Combattif, le milieu offensif aurait réalisé des derniers tests satisfaisants, mais l'OM ne compte pas prendre de risques avec son joueur.

