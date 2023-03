«Il pue l'intelligence, la technique» : Il s’enflamme pour une star de l’OM

Hugo Chirossel

Auteur de 16 buts toutes compétitions confondues cette saison, l’OM a réussi son pari avec Alexis Sanchez. Ce dernier a parfaitement répondu aux attentes placées en lui lors de son arrivée l’été dernier. Mathieu Valbuena, passé par le club marseillais entre 2006 et 2014, est totalement sous le charme du Chilien, avec qui il aurait bien aimé jouer.

S’il évolue désormais en Grèce, à l’Olympiakos, Mathieu Valbuena suit encore attentivement les performances de l’OM. Champion de France en 2010 avec le club marseillais, l’ex-international français âgé de 38 ans s’est exprimé au sujet d’Alexis Sanchez, dans un entretien accordé à La Provence .

L'OM recrute une star, il était bouleversé https://t.co/1cLEwHPDYg pic.twitter.com/dguEDbEBUz — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

« Il prouve qu'il est l'âme de l'équipe actuelle »

« Sanchez est un passionné avant tout. La passion amène beaucoup de choses comme la détermination et l'abnégation. Marseille respire le football et Sanchez lui correspond parfaitement, ainsi qu'au projet mis en place par l'OM. Il est chilien et a toujours aimé ce genre d'ambiance. On avait un peu de doutes sur le fait qu'il ne jouait pas trop à l'Inter. Il s'est retrouvé dans un club qui correspond à sa personnalité. Il prouve qu'il est l'âme de l'équipe actuelle. Sa carrière, il ne l'a pas faite par hasard. Ça fait du bien d'avoir ce type de joueur. Il répond toujours présent même s'il a une grande carrière. Il est différent des autres », a déclaré Mathieu Valbuena.

« Il joue en déviation, bouge, est intelligent, apporte beaucoup de mobilité »