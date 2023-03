Surprise, l’OM a trouvé son «Karim Benzema»

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez s’est rapidement imposé comme un des patrons de l’OM. Son expérience est un atout de taille pour le groupe d’Igor Tudor, ainsi que pour les jeunes joueurs qui le composent. C’est notamment le cas de Bartug Elmaz, que le Chilien surnomme « Karim Benzema ».

Alors qu’il arrive au terme de son contrat, l’OM veut à tout prix conserver Alexis Sanchez. Ce dernier a une clause pour prolonger automatiquement d’une année supplémentaire et comme l’indique La Provence , les deux parties se sont données rendez-vous en fin de saison pour faire le point. Si le Chilien avait récemment fait passer un message à ses dirigeants en conférence de presse, réclamant un projet ambitieux pour rester, l’attaquant âgé de 34 ans se sent bien à Marseille, où il a inscrit 16 buts toutes compétitions confondues cette saison.

« Il m’a dit que je ressemblais beaucoup à Karim Benzema »

Au-delà de ses statistiques, Alexis Sanchez est également un leader au sein de l’effectif de l’OM. Il apporte son expérience aux jeunes joueurs, comme cela peut être le cas pour Bartug Elmaz. Le Chilien lui a d’ailleurs trouvé un petit surnom. « Quand Alexis Sanchez a signé ici, j’étais très ému de savoir que j’allais jouer avec lui. C’est un très grand joueur, de classe mondiale. Après notre rencontre, il s’est créé une sorte de lien chaleureux, et il m’a dit que je ressemblais beaucoup à Karim Benzema », a confié le jeune milieu de terrain turc, dans un extrait d’ Objectif Match , qui sera diffusé mercredi sur la chaine YouTube de l’OM.

« C'est un professionnel hors normes. Je me sens très chanceux de pouvoir bénéficier de son expérience. » ⁰⁰Les mots fort de bartug_elmaz sur sa rencontre avec @Alexis_Sanchez 🇨🇱⁰⁰#ObjectifMatchs 𝙴𝚙 𝟻⎪𝚃𝚛𝚊𝚗𝚜𝚏𝚘𝚛𝚖𝚎́𝚜 – 𝟮𝟮/𝟬𝟯 (18h) pic.twitter.com/6WTM51M7ka — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 21, 2023

« Je me sens très chanceux »