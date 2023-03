Un fiasco est redouté, l’OM fait une grande annonce

Hugo Chirossel

Lors du dernier mercato hivernal, Pablo Longoria a décidé de lâcher 32M€ afin de s’attacher les services de Vitinha, arrivé en provenance du Sporting Braga. Âgé de 22 ans, l’attaquant portugais joue peu depuis qu’il a posé ses valises à Marseille. Jordan Veretout s’est exprimé sur son nouveau coéquipier et a demandé du temps afin de le laisser prendre ses marques.

Arrivé cet hiver à l’OM contre la somme de 32M€, Vitinha interroge à Marseille. Igor Tudor n’utilise que très peu l’attaquant portugais de 22 ans et ne l’a titularisé qu’une seule fois, face à l’OGC Nice le 5 février dernier (1-3). Une rencontre où il avait été remplacé à la mi-temps.

Image inquiétante, l’OM retient son souffle https://t.co/BHKMMWWQQm pic.twitter.com/jeQRJTmSvF — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

« Il faut faire attention de ne pas le griller »

« On parle d'un jeune joueur qui vient d'une autre culture. Il arrive dans un club avec une grosse pression avec un devoir de résultat immédiat. Vitinha c'est un joueur pour l'avenir », avait déclaré Lionel Charbonnier sur la situation de Vitinha, dans l’ After Foot sur RMC . « Il faut faire attention de ne pas le griller. Ce n'est pas parce qu'il a coûté cher qu'il faut le balancer comme ça, tu peux tout détruire en faisant ça. Ton joueur et ton équipe . »

« Il est jeune, il faut lui laisser du temps »