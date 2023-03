Transferts : Une annonce qui soulage l’OM et son mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé ces dernières semaines sur les traces d’Enzo Le Fée qui s’apprête à quitter le FC Lorient, l’OM est loin d’être seul sur le coup. C’est même le Borussia Dortmund qui tiendrait actuellement la corde pour le jeune milieu de terrain français, qui met les choses au clair quant à sa prochaine destination.

Mardi, dans un large entretien accordé au Télégramme , Enzo Le Fée (23 ans) annonçait son intention de quitter le FC Lorient. Sous contrat jusqu’en 2024, le milieu de terrain a indiqué qu’il viserait soit un transfert dès cet été, soit un départ libre dans un an, mais qu’une prolongation était désormais totalement exclue avec les Merlus . Ces derniers temps, l’OM avait été annoncé sur les traces de Le Fée, mais doit affronter une rude concurrence puisque ce dernier privilégierait un départ à l’étranger, et le Borussia Dortmund tiendrait d'ailleurs la corde dans ce dossier.

Le Fée dit tout

Interrogé mardi soir en zone mixte après la rencontre entre l’équipe de France espoirs et l’Espagne (0-0), Enzo Le Fée a fait le point sur sa situation : « Je me focus vraiment sur la fin du championnat avec mon club afin de faire une très grosse fin et essayer de battre les records que l’on peut battre avec le club. Et aussi se préparer pour l’Euro », indique le joueur du FC Lorient, qui a ensuite rassuré l’OM en niant sa préférence portée vers un championnat étranger

« Je peux rester en France »