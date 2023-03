Mercato : L’OM est fixé pour ce transfert à 25M€

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mardi, le milieu de terrain du FC Lorient Enzo Le Fée a lâché une petite bombe en indiquant qu’il cherchait à changer d’air au plus vite et qu’il ne prolongerait pas son contrat avec les Merlus. L’OM, annoncé sur ses traces, peut donc se frotter les mains, mais le club phocéen n’est seul sur le coup pour Le Fée.

Interrogé mardi par Le Télégramme, Enzo Le Fée (23 ans) a annoncé son départ à venir du FC Lorient : « C’est le moment pour moi de partir (…) J’ai attendu une proposition de contrat du FC Lorient jusqu’à décembre. Elle n’est jamais venue. Maintenant, je n’attends plus rien du club et je ne prolongerai plus. J’espère partir dès cet été pour que mon transfert rapporte de l’argent au FC Lorient. Sinon, je serai libre de m’engager n’importe où l’hiver prochain », a indiqué le milieu de terrain.

L’OM sur le coup ?

Ces derniers mois, de nombreuses écuries ont été annoncées sur les traces d’Enzo Le Fée, et l’OM en faisait partie. Sauf que Pablo Longoria devra faire face à deux contraintes de taille s’il souhaite boucler ce deal, et la première concerne le prix d’Enzo Le Fée. Selon le journaliste Mohamed Toubache-Ter, Lorient réclame 25M€ (bonus compris) pour la dernière année de contrat de son milieu de terrain.

Dortmund en pole pour Le Fée

Mais surtout, il annonce qu’Enzo Le Fée donne sa priorité à l’étranger, et que le Borussia Dortmund tiendrait actuellement la corde dans ce dossier. L’OM semble donc bien mal embarqué…