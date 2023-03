Pas de panique à l’OM pour l’avenir du projet McCourt

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en course pour la Ligue des Champions, l’OM se trouve actuellement sur une bonne lancée, et la gestion de Pablo Longoria à la présidence du club semble faire l’unanimité. Et même si Igor Tudor se retrouve courtisé sur le marché des entraîneurs, Eric Di Meco se montre relativement serein sur l’avenir du projet McCourt.

Et si l’OM était sur la bonne voie ? Depuis sa nomination à la présidence du club en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud au mois de février 2021, Pablo Longoria semble avoir apporté beaucoup de stabilité que son prédécesseur au sein du projet McCourt, avec un recrutement convaincant et des choix d’entraîneur pertinents. Preuve en est, la presse italienne a même révélé ces derniers jours qu’Igor Tudor, actuellement dauphin du PSG en Ligue 1 avec l’OM, serait sur les tablettes de la Juventus Turin pour cet été.

OM : Il se lâche totalement après son calvaire https://t.co/UiJ8VsLTs4 pic.twitter.com/j40K56Iw8K — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

Di Meco heureux de l’évolution

Au micro du Phocéen , l’ancien défenseur emblématique de l’OM, Eric Di Meco, dresse un bilan satisfaisant des deux premières années de Pablo Longoria à la présidence : « Bien sûr, quand on analyse un projet, qu'on doit parler des titres. C'est sûr que de ce côté-là, on est en manque, on est en attente, et on y croyait fort cette année en ayant éliminé le PSG en coupe de France. Mais on est obligé aussi de regarder l'évolution du projet, des débuts chaotiques de Jacques-Henri Eyraud à Pablo Longoria et à ses résultats sportifs s'ils sont maintenus en fin de saison », explique-t-il.

« Tu as peur de te faire piquer ton coach »