Révolution à l'OM, on surveille les finances

Arrivé l’été dernier sur le banc de l’OM en remplacement du sulfureux Jorge Sampaoli, Igor Tudor a rapidement prouvé qu’il était capable de hisser cette équipe très haut. D’un point de vue comptable, le Croate fait aussi bien que son prédécesseur avec son équipe pointée actuellement à la 2ème place du classement. Mais Igor Tudor arrivera-t-il à se démarquer de Jorge Sampaoli, alors que les deux hommes ont perçu le même salaire à l’OM.

En faisant venir Igor Tudor sur le banc, en provenance de l’Hellas Vérone, les dirigeants de l’OM ne se sont visiblement, pas trompés. Si les carences du PSG cette saison ont, pendant un temps laissé les Marseillais rêver du titre de champion de France, le combat final semble clairement s’orienter vers la 2ème place, significative de qualification directe en Ligue des Champions.

Igor Tudor, fait-il mieux que Sampaoli ?

Et pour cela, l’équipe d’Igor Tudor doit enchaîner après la victoire à l’extérieur face à Reims (1-2) avant la trêve internationale. Ce vendredi, l’OM reçoit Montpellier au Vélodrome et espère l’emporter. Alors qu’il reste 10 matchs à jouer et que le club marseillais possède 59 points, le bilan du tacticien croate pourrait dépasser les 71 points obtenus par Jorge Sampaoli la saison dernière…

Tudor gagne autant que son prédécesseur