Il vit un calvaire après son transfert de l’OM, les explications

Thibault Morlain

Suite à son transfert avorté à Nice l’été dernier, Bamba Dieng a dû patienter quelques mois pour quitter définitivement l’OM. Ainsi, lors du mois de janvier, le Sénégalais s’est envolé pour Lorient, remplaçant alors Terem Moffi à la pointe de l’attaque. Mais voilà que chez les Merlus, Dieng n’y arrive pas encore totalement. Face à cette situation compliquée, l’adjoint de Régis Le Bris a pris la parole.

Bamba Dieng a dû prendre son mal en patience durant la première partie de saison à l’OM. Pas forcément utilisé par Igor Tudor, le Sénégalais devait digérer son transfert avorté à l’OGC Nice. Et c’est finalement au mercato hivernal que Dieng a fait ses valises. Direction Lorient pour l’attaquant de 23 ans. Il a ainsi intégré l’effectif de Régis Le Bris où un temps de jeu assez important l’attendait. De quoi permettre à Bamba Dieng de retrouver le sourire mais voilà que depuis son arrivée à Lorient, l’ex-joueur de l’OM ne répond pas totalement aux attentes, lui qui a été acheté pour environ 10M€.

« Il doit retrouver des repères sur le plan physique, tactique »

Quel est donc le problème avec Bamba Dieng à Lorient ? Pour L’Equipe , Jean-Marie David, l'un des adjoints de Régis Le Bris, s’est confié sur le cas de l’attaquant sénégalais. Il a alors expliqué : « Il doit être acculturé au projet de jeu et de vie de la part de tout le groupe, et si c'est quelqu'un de plutôt introverti, il s'est très bien adapté. Et, comme il a manqué de temps de jeu à l'OM, il doit retrouver des repères sur le plan physique, tactique, dans le jeu, avec ses partenaires. Il avance ».

« Il sait qu’il peut mieux faire »