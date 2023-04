Transferts : Un joueur de l'OM refuse un contrat XXL

Thibault Morlain

Formé à l'OM, Samir Nasri avait explosé avec le club phocéen. De quoi lui ouvrir les portes d'Arsenal. En 2008, le Marseillais rejoint ainsi Londres et les Gunners, mais il aurait très bien pu rester en Ligue 1. En effet, Nasri l'a révélé, l'OL le voulait vraiment et Jean-Michel Aulas avait visiblement mis de sérieux arguments pour le convaincre.

A l'OM, rares sont les joueurs à avoir réussi à exploser en sortant du centre de formation. Il y a eu Kamara, Lopez, mais aussi Samir Nasri si on remonte un peu dans le temps. Dès son plus jeune âge, il a mis le feu au Vélodrome et Arsenal est alors venu le chercher. Mais ça aurait pu se passer différemment pour Nasri, qui fait également l'objet d'un vif intérêt de la part de l'OL.

20M€ pour un transfert, l’OM fait un braquage https://t.co/nbs4TVWMkR pic.twitter.com/3vWCVxluYz — le10sport (@le10sport) April 11, 2023

« Ils ont fait une meilleure offre de contrat qu'Arsenal »

Invité de l'émission Zack en Roue Libre avec Zack Nani sur Twitch , Samir Nasri a raconté cet intérêt de l'OL à son égard. L'ex-joueur de l'OM explique ainsi avoir refusé une très grosse proposition des Gones : « Ils viennent me voir à Cassis, à l'époque chez Jean-Pierre Bernès. Il y avait Bernard Lacombe et Rémi Garde. On discute et attention, ils ont fait une meilleure offre de contrat qu'Arsenal. Mais je ne pouvais pas aller à Lyon. Je suis Marseillais, je ne pouvais pas. Je donne l'accord à Arsenal et il y a le président Aulas qui m'appelle et refait une offre. Quand je la regardais, je me disais 'oh'. Mais non, je suis parti à Arsenal ».

Nasri fait un dernier cadeau à l'OM