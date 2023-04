Mercato : Il révèle une incroyable tentative pour revenir à l'OM

Thibault Morlain

Formé à l'OM, Samir Nasri avait explosé par la suite avec les professionnels du club phocéen. Il a finalement quitté la Canebière en 2008 pour Arsenal. Mais Nasri garde toujours un lien très étroit avec l'OM, bien qu'il ne soit jamais revenu sur les bords de la Méditerranée. Il n'empêche qu'il y a eu visiblement une tentative.

Aujourd'hui consultant, Samir Nasri a officialisé sa retraite en septembre 2021. L'ex-joueur de l'OM est ainsi passé à autre chose, mais il aurait très bien pu revenir au plus haut niveau. A l'OM d'autant plus. En effet, Jorge Sampaoli a tenté sa chance auprès de Nasri, un élément qu'il avait déjà eu sous ses ordres au FC Séville.

« Sampaoli m'a demandé de revenir à l'OM »

Invité de Zack Nani sur l'émission Zack en Roue Libre , Samir Nasri a révélé la tentative de Jorge Sampaoli en marge d'une interview. « J'ai arrêté ma carrière tôt aussi pour des raisons familiales. Quand j'ai fait l'interview de Sampaoli pour Canal+, Sampaoli m'a demandé de revenir à l'OM pour faire une saison et finir », a expliqué l'ancien de l'OM.

« C'est pesant »