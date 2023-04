Coup de théâtre pour ce transfert annoncé au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé l'été dernier sous la forme d'un prêt avec option d'achat, Hugo Ekitike va bien être transféré au PSG à l'issue de la saison pour environ 35M€. Mais va-t-il rester à Paris ? C'est la question qui se pose que l'ancien attaquant de Reims réalise une saison difficile. Néanmoins, Luis Campos aurait enfin tranché.

C'était l'un des premiers coups de Luis Campos au PSG. L'été dernier, Hugo Ekitike a effectivement débarqué à Paris sous la forme d'un prêt avec option d'achat alors qu'il était convoité par de nombreux clubs dont Newcastle. Auteur d'une belle saison à Reims, l'attaquant est alors présenté comme un grand espoir de Ligue 1 et s'apprêtait donc à entrer dans la rotation offensive de Christophe Galtier derrière l'intouchable trio Messi-Mbappé-Neymar. Cependant, Hugo Ekitike joue bien moins que ce qu'il espérait, et peine bonifier son temps de jeu. Par conséquent, l'idée d'un départ précoce a récemment circulé.

Le PSG finalement prêt à conserver Ekitike ?

Cependant, selon les informations de Foot Mercato , Luis Campos n'a absolument pas indiqué la porte de sortie à Hugo Ekitike, dont l'option d'achat sera automatiquement levée à l'issue de la saison pour 35M€. L'attaquant français sera alors lié au PSG jusqu'en 2027 et un départ ne serait pas du tout à l'ordre du jour malgré la saison décevant de l'ancien Rémois et la volonté du club de la capitale de se renforcer dans le secteur offensif.

Ekitike veut démontrer ce qu'il sait faire

Et cela tombe bien puisque le joueur non plus n'aurait pas l'intention de partir. Hugo Ekitike, qui a préféré rejoindre le PSG alors qu'il avait des propositions de Newcastle et du Borussia Dortmund, souhaite démontrer qu'il est capable de s'imposer à Paris. Et il compte le faire d'ici la fin de la saison en profitant du temps de jeu qui lui sera offert lors des prochains matches.