PSG : Le clash continue entre Galtier et un joueur de Deschamps

Thibault Morlain

Désormais entraîneur du PSG, Christophe Galtier faisait son retour ce samedi à Nice. Et ça a été houleux pour l’ancien des Aiglons, accueilli notamment avec une banderole qui insultait sa mère. Galtier a également retrouvé Jean-Clair Todibo et alors que cela avait déjà chauffé entre les deux hommes à Nice, les tensions étaient encore palpables.

Récemment appelé par Didier Deschamps en équipe de France, Jean-Clair Todibo n’a pas pu empêcher la défaite de l’OGC Nice ce samedi face au PSG (0-2). Le défenseur central des Aiglons s’est tout de même distingué au coup de sifflet final. En effet, une scène a fait énormément parler où on a pu voir les tensions avec Christophe Galtier.

Todibo ignore Galtier

Remonté par une banderole des supporters de l’OGC Nice, Christophe Galtier a alors interpellé Jean-Clair Todibo. « J .C (Todibo) ! Tu as vu la banderole ? Et si on te le fait à toi ? », a lâché l’entraîneur du PSG, qui n’a alors reçu aucune réponse puisque Todibo n’a pas prêté attention à lui.

Nouvel épisode après celui du ramadan

Un épisode qui fait suite à ce qui est arrivé la saison dernière entre Christophe Galtier et Jean-Clair Todibo à l’OGC Nice. En effet, ça avait énormément chauffé entre les deux hommes à cause du ramadan.