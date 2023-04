PSG : Mbappé explose, sa mère a tout prévu

Thomas Bourseau

Incontournable sur les terrains, Kylian Mbappé l’est aussi en dehors. En atteste sa place dans le classement des 100 personnalités les plus influentes au monde du Time Magazine. Et la mère de la star du PSG lui permet de garder le cap.

Kylian Mbappé est en pleine ascension et rien ne semble pouvoir arrêter son développement tant sur le terrain qu’en dehors. Et la preuve est qu’à seulement 24 ans, l’attaquant du PSG est le joueur le mieux payé de Ligue 1 et en Europe, le capitaine de l’équipe de France et œuvre pour plusieurs associations dont Premiers de cordée.

Mbappé dans le top 100 des personnalités les plus influentes du monde

De quoi permettre au Time Magazine de placer Kylian Mbappé dans son classement des 100 personnalités les plus influentes du monde dans la catégorie « innovateurs ». L’auteur de son portrait, Vivienne Walt, a expliqué à quel point sa mère Fayza Lamari lui permettait de garder les pieds sur terre.

«Mbappé a trois vérités personnelles de sa mère qui le maintiennent sur les rails»