PSG : Lionel Messi va surpasser Cristiano Ronaldo

Arnaud De Kanel

Très critiqué ces derniers temps et pris en grippe par le Parc des Princes, Lionel Messi s'est réveillé de fort belle manière samedi soir en inscrivant un magnifique but collectif et permettre au PSG de dominer le RC Lens (3-1). Avec cette réalisation, il a égalé un record détenu par Cristiano Ronaldo et il devrait logiquement le faire tomber dans les semaines à venir.

Une réaction était attendue, elle a eu lieu. Lionel Messi a répondu à ses détracteurs en se montrant décisif dans le choc face au RC Lens. L'Argentin a rejoint Cristiano Ronaldo en tête d'un classement dont il devrait devenir roi dans quelques temps.

Messi rejoint Ronaldo

Face au RC Lens, Lionel Messi a donc inscrit son 15ème but de la saison en Ligue 1. Désormais, il porte son total à 495 réalisations en championnat, Barcelone et PSG cumulés. De ce fait, il rejoint Cristiano Ronaldo en tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire des cinq grands championnat. Logiquement, il est amené à effacer la trace du Portugais très prochainement.

Record battu contre Angers ?

Lionel Messi risque de battre le record de Cristiano Ronaldo dès le week-end prochain. En effet, le PSG se déplacera chez la lanterne rouge Angers vendredi et il devrait profiter des largesses de l'équipe angevine, pire défense du championnat avec 64 buts encaissés en 30 rencontres, pour faire un pas de plus dans l'histoire de ce sport.