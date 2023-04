Mbappé : L’annonce qui fait souffler le PSG

Arnaud De Kanel

Bien qu'il ait prolongé son contrat jusqu'en 2024 en fin de saison passée, Kylian Mbappé sème encore la panique au PSG et il avait même menacé de claquer la porte dès cet été en début d'automne. Mercredi, l'attaquant parisien a pris la parole et cela devrait rassurer les dirigeants du club de la capitale.

Après un léger passage à vide, Kylian Mbappé a remis les pendules à l'heure dans le choc opposant le PSG au RC Lens. Auteur d'un but et d'une passe décisive, il a joué un rôle prépondérant dans le succès de ses partenaires et a prouvé une nouvelle fois, toute son importance dans cette équipe. Malgré sa prolongation de contrat en mai dernier, le Bondynois inquiète toujours autant le PSG car il pourrait claquer la porte plus tôt que prévu. Mbappé rêve toujours de jouer au Real Madrid, mais il garde aussi dans un coin de sa tête l'envie de soulever la Ligue des champions avec le club de la capitale. Une belle promesse pour la suite.

«Gagner la Ligue des champions avec le PSG»

Présent au Stade de France mercredi dernier pour une journée caritative, Kylian Mbappé s'était un peu éternisé pour répondre aux sollicitations médiatiques. Invité du plateau de Tout Le Sport sur France 3 , l'attaquant parisien avait affirmé son objectif de remporter la plus prestigieuse des coupes européennes avec le PSG. « Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain », déclarait le meilleur buteur du club. D'ailleurs, il est encore entré un peu plus dans l'histoire du PSG samedi soir.

Un nouveau record pour Mbappé au PSG

Déjà meilleur buteur de l'histoire du club toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé est devenu grâce à son but marqué face à Lens, le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue 1. Avec 139 réalisations, il devance Edinson Cavani (138 buts) et Zlatan Ibrahimovic (113 buts). Tâche à lui de faire aussi bien en Ligue des champions la saison prochaine...