Le PSG vend la mèche, un transfert annoncé en public ?

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG a multiplié les pistes et le nom de Seko Fofana a plusieurs fois circulé du côté de la capitale. Cela tombe bien, samedi soir, le milieu de terrain ivoirien était au Parc des Princes où il a livré une magnifique prestation avec le RC Lens. Interrogé sur un éventuel transfert, Christophe Galtier n'a pas tari d'éloges.

Ce n'est pas un secret, le PSG cherchera à se renforcer dans l'entrejeu cet été. Plusieurs noms circulent déjà à l'image de Khephren Thuram ou encore Manu Koné. Mais Seko Fofana serait également très apprécié par la direction parisienne. Il y a quelques semaines, le milieu de terrain du RC Lens évoquait d'ailleurs l'intérêt du PSG.

Fofana évoque l'intérêt du PSG

« Certains me demandent de signer au PSG, ce sont des choses qui arrivent. Je suis originaire de la région mais il n’y a aucune déception par rapport au fait de ne pas avoir rejoint le PSG. Je suis très content d’être à Lens et d’apporter à un club qui m’a tout donné. Je vais continuer à représenter Lens jusqu’à la fin et écrire l’histoire », confiait Seko Fofana au Parisien . Et samedi soir, après la victoire contre le RC Lens, Christophe Galtier n'a pas cachait qu'il appréciait le profil de l'international ivoirien.

Galtier lui répond