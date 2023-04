Le PSG attaqué, il lâche une réponse cinglante

La rédaction

Ce samedi, le PSG s’est imposé face à son dauphin le RC Lens (3-1). Et si les Parisiens ont pris une option pour le titre de champion de France, Presnel Kimpembe lui n’avait pas oublié le chambrage lensois au match aller (victoire 3-1 des sangs et or). Le défenseur a réalisé le même chant qu’avaient entonné l’entraîneur et les joueurs lensois avec leur public. Une attitude compréhensible selon Jérôme Rothen.

Jérôme Rothen est revenu sur ce fameux chambrage de Presnel Kimpembe dans l’émission Rothen s’enflamme : « Je pense que Presnel Kimpembe, avec tout ce qu’il s’est dit au match aller, même s’il n’a pas joué, il se dit : « Mais attends, on s’est fait ridiculiser par l’entraîneur du RC Lens », déjà, c’est la 1ère défaite de la saison, derrière il nous ridiculise avec ce chant-là ? Je l’ai en travers de la gorge ». Le problème, c’est que, peut-être que certains ont trouvé ça maladroit, déplacé qu’il soit le seul à le faire, mais il est là le souci ! C’est qu’ils ont gagné un match, qui était plus qu’important dans la course au titre, tu as l’impression que c’était le match qu’ils avaient gagné contre Troyes » .

«J’aurais eu honte» : Polémique au PSG, un ancien de l’OM s’emballe https://t.co/hYO6ptIvv8 pic.twitter.com/8pQUluoe7S — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

Les joueurs du PSG ne s’identifient pas au club selon Jérôme Rothen

Jérôme Rothen poursuit : « Donc Presnel Kimpembe qui vit une saison malheureuse et catastrophique avec ses blessures, il est là, il bout en lui : « C’est un match important, contre le 2ème, on a gagné 3-1 et en plus ils nous avaient allumés à l’aller ». Il essaye d’amener les gens avec lui, mais le problème, c’est que ça a sonné creux parce que la plupart des footix qui viennent voir les matchs du PSG sont déjà reparti. Derrière il attende peut-être que les autres joueurs le prenne (le micro), il regarde, les autres ils ne savent même pas ce qu’il raconte. Parce que les joueurs du PSG, et c'est là où il faut que ça change, ne s’identifient pas au Paris-Saint-Germain » .

«Ça c’est nouveau», Rothen répond à Brice Samba