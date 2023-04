«J’aurais eu honte» : Polémique au PSG, un ancien de l’OM s’emballe

La rédaction

Après s’être imposé sur sa pelouse ce samedi face à Lens (3-1), le PSG a fait un grand pas vers le 11ème titre de champion de France de son histoire. Défait à Bollaert au match aller sur le même score, les Parisiens avaient été chambrés par les Lensois et leur entraîneur Franck Haise. Après la rencontre samedi, Presnel Kimpembe a reproduit ce chambrage. Un acte que n’a pas apprécié Éric Di Meco.

Le 1er janvier dernier, le RC Lens entamait parfaitement son année en faisant tomber le leader parisien devant son public. L’occasion pour les joueurs, ainsi que pour l’entraîneur Franck Haise de chambrer les Parisiens en entonnant le désormais connu « chicoté » en cœur avec les supporters. Mais visiblement, le PSG et Presnel Kimpembe (qui est forfait pour la fin de saison suite à une blessure au tendon d’achille) n’ont pas oublié cette attitude lensoise, puisque le défenseur a reproduit exactement la même scène ce samedi.

Di Meco ne comprend pas le geste de Kimpembe, qui n’avait pas joué au match aller

Présent au micro de l’émission Rothen s’enflamme , l’ancien défenseur de l’OM (1980-1994) Éric Di Meco est revenu sur cet acte de Presnel Kimpembe après le choc de samedi, remporté par le PSG : « Je reproche à Kimpembe d’avoir été maladroit. Je trouve que c’est mal joué, alors ce n’est pas grave de chambrer il y en a qui aiment faire ça et il faut savoir recevoir en retour, mais c’est mal joué parce qu’il ne jouait pas au match aller. Il n’était donc pas concerné par les chants lensois si je ne me trompe pas » .

«Tu nous fait honte» le terrible constat de Di Meco sur Kimpembe et le PSG