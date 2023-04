Salaire XXL, dossier médical, vie nocturne… Le cas Neymar est gratiné !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, Neymar est un joueur impossible à faire partir cet été. Même si Doha aimerait s’en débarrasser, aucun club ne pourra se permettre de s’aligner sur les conditions financières du Brésilien. Encore moins avec ses blessures à répétition et sa tendance à faire la fête…

Il est certainement l'un des meilleurs joueurs du monde mais la manière avec laquelle il gère sa carrière lui fait clairement défaut. Son arrivée au Paris Saint Germain était motivée en premier lieu par cette envie de remporter un premier trophée européen avec le club parisien mais Neymar Jr, depuis sa signature, ne s'est jamais donné les moyens d'atteindre cet objectif a plus. Entre les nuits parisiennes et les blessures, l'international brésilien s'est perdu en chemin vers l'apothéose.

Quel avenir pour lui ?

Il est difficile d'imaginer son avenir dans les années à venir mais Neymar Jr a clairement gâché son aventure parisienne ainsi qu'une période clé de sa carrière, lui qui était perçu comme le digne héritier de Pelé. Aujourd'hui, on est clairement loin du Neymar Jr recruté par le FC Barcelone au FC Santos. Son contrat avec le Paris Saint Germain court jusqu'en 2027, les dirigeants parisiens ne veulent plus de lui au sein de l'effectif mais sauf miracle, Neymar sera là la saison prochaine. Son salaire élevé à hauteur de 3 millions d'euros refroidi beaucoup de clubs qui ne veulent pas s'attacher les services d'un joueur qui est devenu lambda à travers les saisons. Le FC Barcelone rêvait de le faire revenir il y'a deux ans de cela mais les choses ont évolué, pour l'instant rien ni aucune piste ne mène à changement de club lors du mercato estival.

Al Khelaifi voudrait s'en débarrasser

Si quelqu'un rêve de le mettre à la porte c'est bien Nasser Al Khelaifi mais Neymar lui a fait savoir qu'il ne partirait pas cet été. A en croire les rumeurs parues dans la presse espagnole, le Brésilien aurait ricané aux menaces de Nasser Al Khalaifi de le congédier. Neymar sait pertinemment que sa saison est tout sauf réussie, c'est par ailleurs qu'il est conscient qu'aucun club ne voudra le signer cet été. Il devra donc au moins se montrer sous ses beaux jours la saison prochaine pour avoir la garantie qu'un club s'intéresserait à lui et ce n'est même pas gagné. Quelle direction voudrait d'un joueur qui est plus axé sur sa vie personnelle que professionnelle ?



S'il reste au Paris SG, "Ney" sait qu'il sera dans les plans de l'entraîneur du Paris Saint Germain la saison prochaine. De leur côté, les dirigeants qataris ont tout à gagner si Neymar joue titulaire lors du prochain exercice, mais tout à perdre si par malheur il ne répondait pas au schéma tactique du futur entraîneur du club en cas de départ de Galtier.

Une fin carrière dans le Golfe envisageable ?

Si Neymar Jr ne change pas ses habitudes, on le voit mal poursuivre sa carrière dans un cador européen. A 31 ans, il serait peut-être plus envisageable pour lui de finir sa carrière dans le Golfe, surtout que c'est la seule destination dans laquelle les clubs peuvent dépenser des salaires faramineux et répondre aux exigences salariales de certains joueurs. Pour l'instant on en est pas là mais Neymar devra se ressaisir avant que ce ne soit trop tard.