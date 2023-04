PSG : C’est annoncé, il vend la mèche pour le mercato de Messi

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi devrait plier bagage en fin de saison à en croire les dernières avancées parues dans cette opération. Le FC Barcelone aurait la main et son président Joan Laporta a même vendu la mèche.

Lionel Messi va-t-il retrouver son club de coeur cet été, deux ans après l’avoir quitté en larmes ? Le contrat du septuple Ballon d’or au PSG arrivera à expiration le 30 juin prochain. Certes, le10sport.com vous affirmait le 18 février dernier que les discussions entre le PSG et le clan Messi étaient d’actualité. Seulement, l’élimination prématurée du Paris Saint-Germain en 1/8ème de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich aurait incité Messi à revoir ses plans pour son avenir.

Le feuilleton Messi met le feu à Barcelone

Et maintenant ? Le FC Barcelone serait bel et bien une possibilité prise en considération par le clan Lionel Messi à en croire The Athletic. Entraîneur du Barça et ancien coéquipier de Messi, Xavi Hernandez a récemment déclaré que les portes du club culé lui étaient grandes ouvertes et a affirmé la semaine dernière que le dossier Messi n’allait pas dicter une opération importante en Catalogne : Sergio Busquets. « Le plus important, c'est que Busquets soit calme et je ne pense pas que sa décision dépende de la venue ou non de Messi. C'est difficile de choisir, cela m'est arrivé. Il est important pour l'équipe et s'il continue à l’être ».

Joan Laporta dit «oui» au retour de Lionel Messi au Barça