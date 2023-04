Le nouvel entraîneur du PSG annoncé en direct ?

La rédaction

Avec la probable fin de l'aventure entre Christophe Galtier et le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, le club parisien cherche un nouvel entraîneur. Plusieurs pistes sont étudiées, comme celles menant à Zinédine Zidane ou encore Thiago Motta. L'Italien, qui a joué pour le club entre 2012 et 2018 impressionne en Série A avec la folle remontée de Bologne, à quelques points de jouer l'Europe en fin de saison. De quoi convaincre le PSG ? Pour Daniel Riolo, oui.

Lorsque Thiago Motta prend les rênes de Bologne le septembre 2022, le club est dans une situation de morosité. Ils ne jouent rien à part le maintien et parviennent non sans mal à finir dans le ventre mou du championnat italien (13èmes l'an dernier). Mais depuis son arrivée, Bologne joue les places européennes et pointe à la 8ème place, à cinq points de la place qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Une belle dynamique qui pourrait convaincre le PSG, d'autant qu'il a déjà évolué en tant qu'entraîneur au sein du club tout juste après sa retraite, avec les U19 parisiens.

Motta, déjà respecté par le vestiaire ?

Aujourd'hui âgé de 40 ans, Thiago Motta connaît toujours des joueurs avec lesquels il a évolué, comme Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Marquinhos, Kylian Mbappé, Neymar... Et selon le journaliste CBS Jonathan Johnson, l'ancien milieu de terrain du PSG serait très apprécié par les cadres du vestiaire. De plus, l'Italien avait déjà évolué sur le terrain avec Lionel Messi lorsqu'il évoluait au FC Barcelone ce qui pourrait peut-être faire pencher la balance dans le sens d'une prolongation de contrat.

Il réclame une révolution au PSG, Neymar impliqué https://t.co/UhZtUFxZtM pic.twitter.com/MFBhBt1ped — le10sport (@le10sport) April 19, 2023

« Thiago Motta est en numéro 1 bis »