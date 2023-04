Guendouzi - OM : C’est la fin, «il va partir»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu’il fait partie des grandes révélations de ces derniers mois à l’OM, Mattéo Guendouzi est annoncé avec insistance sur le départ, lui qui dispose d’une belle cote sur le marché étranger. D’ailleurs, Daniel Riolo a confirmé cette tendance pour un transfert du milieu de terrain de l’OM cet été.

Interrogé jeudi en conférence de presse sur son avenir à l’OM, Mattéo Guendouzi laissait clairement entendre qu’il serait amené à bouger lors du prochain mercato : « C’est vrai que cet hiver, j’ai eu des sollicitations, des propositions de club, mais je ne me sentais pas de partir. Je suis bien ici et j’avais envie de terminer la saison (…) mais cet été, il y aura des discussions avec le club, c’est sûr. On verra ce qu’il se passera, mais ce n’est pas à l’ordre du jour pour l’instant », a confié l’international français.

Guendouzi fait un terrible aveu, le PSG va adorer https://t.co/OPhD0VVJ76 pic.twitter.com/Ontk5biftk — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

Riolo confirme son départ

Et plus tard dans la soirée, au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a confirmé le futur transfert du milieu de terrain de l’OM : « Guendouzi est le joueur dont on a le plus parlé pour un départ, car sa valeur marchande a le plus augmenté suite à son début de saison. Il va partir à la fin de cette saison. On s’en doutait et on l’a annoncé assez vite cette année », explique-t-il.

Retour en Premier League ?

Pour rappel, Aston Villa était très attiré par le profil de Mattéo Guendouzi durant le mercato hivernal, et un retour en Angleterre pourrait donc se préciser en fin de saison pour l’ancien joueur d’Arsenal.