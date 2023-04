Une star fixe ses conditions pour signer avec l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que plusieurs attaquants sont annoncés dans le viseur de l’OM à l’approche du mercato estival, le départ d’Alexis Sanchez est encore loin d’être acté, la direction phocéenne espérant prolonger l’ancienne star d’Arsenal. Cette dernière aurait toutefois fixé ses conditions pour apposer sa signature sur un nouveau bail.

Si son recrutement avait suscité quelques interrogations, en raison de son état physique, Alexis Sanchez a rapidement fait taire les critiques. Par son expérience et ses prestations, l’attaquant chilien de 34 ans apparaît comme un titulaire indiscutable aux yeux d’Igor Tudor, pas certain de pouvoir toujours compter sur lui lors du prochain exercice.

Un transfert XXL est acté à l’OM https://t.co/mbuaS14khe pic.twitter.com/9MSee0FK56 — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

Le sportif, mais pas que

Alexis Sanchez dispose d’une option pour rester une année supplémentaire sur la Canebière, mais cette prolongation reste conditionnée aux ambitions sportives de l’OM comme l’avait rappelé le joueur après l’élimination en Coupe de France contre Annecy (2-2, 6-7 aux t.a.b., 1er mars). « Je ne suis là que depuis un an. Je resterai ou je partirai, mais je suis là pour tout donner, je ne suis pas venu à Marseille en vacances pour prendre le soleil , disait-il, lançant un avertissement à la direction marseillaise. J'ai très envie de rester ici. Après, je suis aussi ici pour gagner des titres, je l'ai dit dès le jour de mon arrivée, cela ne m'intéresse pas d'être deuxième, troisième ou quatrième, de se qualifier pour la Ligue des champions. On verra en fonction des résultats qu'on obtiendra. Moi, je veux être champion, je veux gagner des titres. Après le match de mercredi, j'étais plus triste que nos propres supporters. La victoire est ancrée en moi, même à l'entraînement. Alors le sentiment actuel ne passera pas après un ou deux matches, il faudra du temps. »

Alexis Sanchez veut s’y retrouver financièrement