Il prédit une catastrophe pour la dernière signature de l’OM

Il y a quelques jours, l’OM a annoncé que Yakine Said M’Madi avait signé son premier contrat professionnel. Le défenseur central âgé de 19 ans a paraphé un contrat de trois ans avec le club marseillais. Cependant, les jeunes joueurs ont souvent eu du mal à se faire une place à l’OM. Pour un de ses anciens éducateurs, il devra d’abord aller chercher du temps de jeu ailleurs.

Comme l’a indiqué Mathieu Grégoire, journaliste pour L’Équipe , récemment, 53 jeunes joueurs de l’OM vont être libérés de leur contrat. Le club marseillais devrait également fermer sa section U16. Une situation qui ne concerne pas Yakine Said M’Madi. Ce dernier a signé son premier contrat professionnel avec l’OM il y a quelques jours, pour une durée de trois ans.

«On a vu des joueurs remplis de talent dans le passé»

Joints par Le Phocéen , certains de ses anciens éducateurs, avant qu’il ne rejoigne le centre de formation de l’OM, se sont exprimés sur le défenseur central âgé de 19 ans. Omar Keddadouche, président de l’ASC Vivaux Sauvagère, espère que Yakine Said M’Madi saura saisir sa chance pour faire sa place au sein du club marseillais. « On a vu des joueurs remplis de talent dans le passé, comme Mehdi Benatia, qui n’ont pas eu leur chance et qui ont explosé ailleurs. On a vu Boubacar Kamara ou encore Maxime Lopez, qui ont eu leur chance et l’ont saisi. Idem pour Samir Nasri. C’est aussi une question de tempérament », a-t-il déclaré.

«Qu’il aille s'aguerrir dans un club de Ligue 1 ou de Ligue 2»