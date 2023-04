Calvaire pour un joueur à l’OM, il balance en public

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En janvier dernier, Gerson quittait l'OM après des semaines de négociations avec Pablo Longoria. En froid avec Igor Tudor et en manque de temps de jeu, le milieu de terrain décidait de retourner en terrain conquis, Flamengo, son ancien club. Au Brésil, le joueur a retrouvé Jorge Sampaoli, fraîchement arrivé sur le banc. Et ce dernier s'est exprimé sur ses retrouvailles avec Gerson.

Gerson n'aura pas résisté au départ de Jorge Sampaoli l'été dernier et à l'arrivée d'Igor Tudor. Très vite dans la saison, le milieu de terrain est apparu tendu, n'hésitant pas à contester les méthodes du technicien croate. Des différends, qui se sont poursuivis sur le terrain sportif. Ne rentrant pas dans les plans de Tudor, Gerson a organisé son départ, interpellant très vite Pablo Longoria. Finalement, Gerson a obtenu gain de cause en janvier dernier et s'est envolé pour Flamengo, son ancien club.

Gerson avait expliqué son départ de l'OM

Lors de sa présentation, Gerson avait justifié son départ de l'OM. « En France ils ont parlé de frustration. Je ne pense pas avoir été frustré. Nous avons fait de grandes choses à Marseille. J’ai bien travaillé mais malheureusement je ne me suis pas bien entendu avec le nouvel entraîneur. Je n’avais pas une bonne relation avec lui. Mais je sais ce que j’ai fait là-bas. Les chiffres ne mentent pas » avait déclaré le joueur. Mais ce dernier n'imagineait certainement pas retrouver son ancien coach à Marseille.

« Un autre entraîneur est arrivé et il ne croyait pas beaucoup en Gerson »