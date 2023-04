«Tout est faux», la terrible réponse de l'OM sur le mercato

Thibault Morlain

Malgré la dernière arrivée de Vitinha, l'OM pourrait bien recruter un autre attaquant lors du prochain mercato estival. Un nom revient sans cesse ces derniers jours : Wilfried Zaha. L'Ivoirien est en fin de contrat à Crystal Palace et pourrait donc débarquer libre à l'OM. Mais encore faut-il que le club phocéen soit intéressé, ce qui ne serait pas le cas.

Dernièrement, ça s'est emballé sur le mercato de l'OM avec la rumeur Wilfried Zaha. Ce dernier est en fin de contrat à Crystal Palace et sera donc une belle opportunité à saisir sur le marché. Aux derniers échos, le clan Zaha, à la recherche d'un club pour la saison prochaine, aurait approché l'OM.

Des contacts entre l'OM et Zaha...

Face à toutes ces rumeurs concernant l'OM et Wilfried Zaha, Footmarseille a apporté de nouvelles réponses. Et dans un premier temps, le média spécialisé a confirmé la prise de contact entre l'entourage du joueur de Crystal Palace et la direction phocéenne.

... mais aucune négociation