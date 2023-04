PSG : Le clan Neymar lâche un gros indice sur son transfert

Thibault Morlain

Sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG, Neymar voit son avenir fait l'objet de nombreuses rumeurs. Le club de la capitale ne compterait plus forcément sur lui et ouvrirait ainsi la porte à un départ cet été. Mais encore faut-il trouver preneur et que le Brésilien accepte de s'en aller. Visiblement, cela ne semble pas être dans les plans de Neymar et sa compagne.

N'ayant pas réussi à se débarrasser de Neymar l'été dernier, le PSG devrait à nouveau chercher à faire partir le Brésilien dans les mois à venir. Souhaitant se reconstruire, le club de la capitale ne compterait pas forcément sur le numéro 10 de Christophe Galtier. La porte de sortie pourrait ainsi être montrée à Neymar, aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2027.

Messi - PSG : Un problème à 100M€ est annoncé https://t.co/SqwUhA7rtE pic.twitter.com/yBd6zGchFa — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

La compagne de Neymar apprend le français

Mais Neymar voudra-t-il vraiment quitter le PSG ? Sa compagne, Bruna Biancardi pourrait bien avoir lâché un gros indice. Sur Instagram , elle a ainsi expliqué qu'elle suivait actuellement des cours de français. Un signe qu'elle n'envisage pas de quitter l'Hexagone tout de suite ? Cela pourrait donc également valoir pour Neymar...

Le numéro 10 du PSG bientôt papa

De plus, ça a été officialisé ces dernières heures, Neymar et Bruna Biancardi attendent un heureux événement. Pour la deuxième fois, le numéro 10 du PSG va être papa. De quoi donc convaincre un peu plus Neymar et sa famille de rester et continuer à vivre dans la capitale française ? Réponse cet été.