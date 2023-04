Galtier - PSG : Nouvelle bombe en public sur le scandale raciste ?

Amadou Diawara

Alors qu'il aurait lâché des propos racistes et islamophobes lors de son passage à l'OGC Nice, Christophe Galtier se retrouve au cœur d'un énorme scandale. Risquant l'éviction au PSG si les faits sont avérés, le technicien français redouterait que ses anciens joueurs prennent la parole. Et d'après Daniel Riolo, Jean-Clair Todibo et Khephren Thuram seraient tout proches de craquer.

Lors de son passage à l'OGC Nice, Christophe Galtier aurait proféré des propos racistes et islamophobes lors d'un échange avec Julien Fournier. En effet, l'ex-directeur du football des Aiglons aurait écrit un mail - révélé par Romain Molina et authentifié par RMC Sport - à INEOS le 23 mai dernier pour dénoncer l'attitude discriminatoire de l'actuel coach du PSG.

Messi va recevoir une offre surprenante https://t.co/PhM71x2Z5j pic.twitter.com/ufIJjLlF9p — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

Todibo et Thuram sur le point de craquer ?

Alors que la direction PSG enquête sur cette affaire, Christophe Galtier risque d'être éjecté instantanément si les faits sont avérés. Ainsi, à en croire les dernières informations de RMC Sport , le coach de 56 ans redouterait que ses anciens joueurs présents à l'OGC Nice sortent du silence. Et d'après Daniel Riolo, Jean-Clair Todibo et Khephren Thuram seraient sur le point de s'exprimer.

«Des joueurs sont à deux doigts de parler»